K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Geliebte Chantal
23 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Überfall im Heimbordell: Die Prostituierte Bettina H. wird am helllichten Tag in ihren eigenen vier Wänden krankenhausreif geprügelt. Als die Kommissare auf den Terminkalender der Frau stoßen, wird klar: Ein sadistischer Freier hat zur Tatzeit seine Fantasien ausgelebt. Wird das Opfer überleben und den Täter identifizieren?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1