K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 117vom 22.06.2025
Folge 117: Geliebte Chantal

23 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12

Überfall im Heimbordell: Die Prostituierte Bettina H. wird am helllichten Tag in ihren eigenen vier Wänden krankenhausreif geprügelt. Als die Kommissare auf den Terminkalender der Frau stoßen, wird klar: Ein sadistischer Freier hat zur Tatzeit seine Fantasien ausgelebt. Wird das Opfer überleben und den Täter identifizieren?

SAT.1
