K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Mord ist in Mode
23 Min.Ab 12
Adam H. verlässt seine Ehefrau für eine Jüngere. Keine drei Tage später wird die Geliebte erschossen. Die Rache der betrogenen Ehefrau? Doch auch die Tote war nicht aufrichtig - die Affäre war nur Schein und sie eine Treuetesterin. Wer hatte wohl mehr Grund sich zu rächen: Die verletzte Ehefrau oder der gehörnte Ehemann?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1