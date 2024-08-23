Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Monster im See

SAT.1Staffel 10Folge 122vom 23.08.2024
Das Monster im See

Das Monster im SeeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 122: Das Monster im See

22 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Eine Spaziergängerin will beobachtet haben, wie ein Monster aus dem See ihren Hund frisst. Kurz darauf verschwindet der 51-jährige Joachim K. spurlos nach einem Angelausflug. Die Anwohner sind sich sicher, dass eine Bestie im See lebt. Die Kommissare bleiben skeptisch. Doch dann wird eine Leiche gefunden. Gibt es das Seeungeheuer wirklich?

