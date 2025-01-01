Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 125
Folge 125: Zwiespalt

23 Min.Ab 12

In einer Firma wird der Buchhalter erstochen. Am Tatort angekommen, treffen die Kommissare nicht nur auf die Leiche des Mannes, sondern auch auf eine alte Schulkameradin von Alexandra Rietz - die Frau des Firmeninhabers. Als die Kommissare sie mit einer großen Menge Geld erwischen, erzählt die Schulkameradin von der Entführung ihres Mannes. Wer ist das nächste Opfer in der Firma?

SAT.1
