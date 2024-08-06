Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 129vom 06.08.2024
35 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Mario A. wird auf einer Studentenparty mit einem Messer attackiert und verblutet qualvoll. Keiner der Partygäste hat vom Todeskampf des 23-jährigen etwas mitbekommen. Die Kommissare finden heraus, dass auf der Party eine folgenschwere Wette kursierte. Wurde dem Toten der Einsatz zum Verhängnis?

