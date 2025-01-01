Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Sugar Daddy

SAT.1Staffel 10Folge 130
Der Sugar Daddy

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 130: Der Sugar Daddy

34 Min.Ab 12

Der Yacht-Händler Rupert G. wird ertränkt in seiner Badewanne aufgefunden. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Hat seine junge Geliebte den Sugar-Daddy auf dem Gewissen? Oder handelt es sich um die Rache der betrogenen Ex-Frau? Und auch Ruperts langjähriger Freund und Geschäftspartner hätte mehr als nur ein Motiv.

