K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Der Sugar Daddy
34 Min.Ab 12
Der Yacht-Händler Rupert G. wird ertränkt in seiner Badewanne aufgefunden. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Hat seine junge Geliebte den Sugar-Daddy auf dem Gewissen? Oder handelt es sich um die Rache der betrogenen Ex-Frau? Und auch Ruperts langjähriger Freund und Geschäftspartner hätte mehr als nur ein Motiv.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1