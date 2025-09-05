K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Der angekündigte Tod
33 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
"Wir trauern um Achim N., geliebter Mann, Freund und Arbeitskollege." Das sind die erschreckenden Zeilen, die Ruth N. morgens in der Zeitung liest. Ihr Ehemann lebt. Ein schlechter Scherz? Doch kurz darauf stirbt der 45-Jährige tatsächlich. Zufall, oder bekam das Opfer vor seinem Tod eine letzte makabre Warnung?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
