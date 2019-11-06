Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Böses Erwachen (2)

SAT.1Staffel 10Folge 132vom 06.11.2019
Böses Erwachen (2)

Böses Erwachen (2)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 132: Böses Erwachen (2)

34 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die dramatische Verfolgung eines Bankräubers endet in einem tragischen Unfall. Nicht nur der Täter, sondern auch seine zehnjährige Tochter kommen ums Leben. Kommissar Naseband fühlt sich für den Tod des Mädchens verantwortlich. Einen Tag später wird er von Unbekannten niedergeschlagen und verschwindet spurlos. Alexandra Rietz und Gerrit Grass suchen fieberhaft nach ihrem vermissten Kollegen. Was sie nicht wissen: Bei dem Überfall hat Michael Naseband sein Gedächtnis verloren. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen