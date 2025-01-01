K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 132: Ein dicker Fisch
33 Min.Ab 12
Frührentner Knut H. bleibt fast das Herz stehen als er bei seinem Angelausflug eine Leiche an Land fischt. Der Tote wurde mit einer Schaufel des nahegelegenen Campingplatzes erschlagen, doch dort will niemand mit der Polizei sprechen. Kommissar Naseband hat nur eine Chance den Mörder zu finden: Undercover-Urlaub.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1