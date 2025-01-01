Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 132
33 Min.Ab 12

Frührentner Knut H. bleibt fast das Herz stehen als er bei seinem Angelausflug eine Leiche an Land fischt. Der Tote wurde mit einer Schaufel des nahegelegenen Campingplatzes erschlagen, doch dort will niemand mit der Polizei sprechen. Kommissar Naseband hat nur eine Chance den Mörder zu finden: Undercover-Urlaub.

SAT.1
