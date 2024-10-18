Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 134vom 18.10.2024
33 Min.
Ab 12

Nur knapp entgeht ein 51-jähriger Kfz-Mechaniker dem Tod. Die Hebebühne in seiner Werkstatt hätte ihn um ein Haar zerquetscht. Unfall oder Mordversuch? Die Kommissare Rietz und Ritter verfolgen den Fall, stoßen aber auf keine brauchbare Spur. War es doch nur ein Unglücksfall? Kurz darauf: ein zweiter Anschlag! Und diesmal sind die Kommissare dem Täter dicht auf den Fersen ...

