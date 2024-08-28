Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 135vom 28.08.2024
Folge 135: Tödliche Gier

32 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12

Eine junge Frau ist entführt worden. Die Kommissare Naseband und Grass bereiten unter Hochdruck die Lösegeldübergabe vor. Doch der Ehemann verliert die Nerven und will die Übergabe allein durchziehen. Vor Ort läuft alles aus dem Ruder - der Entführer entkommt mit dem Geld, die Frau bleibt verschwunden. Zurück bleiben nur der verzweifelte Ehemann und ein toter kleiner Hund ...

