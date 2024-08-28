K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Tödliche Gier
32 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Eine junge Frau ist entführt worden. Die Kommissare Naseband und Grass bereiten unter Hochdruck die Lösegeldübergabe vor. Doch der Ehemann verliert die Nerven und will die Übergabe allein durchziehen. Vor Ort läuft alles aus dem Ruder - der Entführer entkommt mit dem Geld, die Frau bleibt verschwunden. Zurück bleiben nur der verzweifelte Ehemann und ein toter kleiner Hund ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1