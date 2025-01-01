Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schweigen wie ein Grab

SAT.1Staffel 10Folge 136
33 Min.Ab 12

Regine S. fängt ein Verhältnis mit dem Mann ihrer besten Freundin an. Kurz darauf wird sie ermordet. Die Kommissare verdächtigen die betrogene Ehefrau. Doch diese ist nicht auffindbar. Sie wurde entführt. Der Täter droht sie lebendig zu begraben. Können die Kommissare einen zweiten Mord verhindern?

