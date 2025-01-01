K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Die roten Rächer
33 Min.Ab 12
Mit rot bemalten Gesichtern und mit Speeren bewaffnet stiften die "Roten Rächer" Unruhe in ihrem Viertel. Die neueste Masche: Schutzgelderpressung. Ihre Opfer: Ladenbesitzer. Wer nicht zahlt, kriegt Ärger. Stinkbomben und kaputte Scheiben sind der Anfang, doch dann wird ein Ladenbesitzer ermordet. Sind die minderjährigen Jungs auch dazu fähig?
