K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Blutige Fährte
33 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Dana K. wird nachts in einem Hotel von einem Unbekannten angegriffen und brutal vergewaltigt. Anschließend schlitzt der Täter ihr die Kehle auf. Der Fall scheint schnell geklärt - fremde DNA-Spuren an der Leiche überführen den bereits vorbestraften Gewalttäter. Einziges Problem: Dieser sitzt bereits seit Wochen hinter Gittern.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1