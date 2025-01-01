K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Drei Männer, ein Mord
23 Min.Ab 12
Eine 25-jährige Asiatin wird grausam ermordet. Drei Männer stehen unter Verdacht: Die Tote wollte sich scheiden lassen. Hat sie den Plan ohne ihren Ehemann gemacht? Oder steckt der One-Night-Stand hinter ihrem plötzlichen Tod? Rätselhaft bleibt auch der Kontakt zu einer männlichen Internetbekanntschaft, die ihr den Flug nach Deutschland bezahlte. Musste die junge Frau sterben, weil ihr Drang nach Liebe zu groß war?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1