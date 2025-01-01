Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Drei Männer, ein Mord

SAT.1Staffel 10Folge 145
Drei Männer, ein Mord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Drei Männer, ein Mord

23 Min.Ab 12

Eine 25-jährige Asiatin wird grausam ermordet. Drei Männer stehen unter Verdacht: Die Tote wollte sich scheiden lassen. Hat sie den Plan ohne ihren Ehemann gemacht? Oder steckt der One-Night-Stand hinter ihrem plötzlichen Tod? Rätselhaft bleibt auch der Kontakt zu einer männlichen Internetbekanntschaft, die ihr den Flug nach Deutschland bezahlte. Musste die junge Frau sterben, weil ihr Drang nach Liebe zu groß war?

SAT.1
