SAT.1Staffel 10Folge 148vom 26.08.2024
23 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12

Mysteriöser Leichenfund: Eine Frau wird tot neben einer Landstraße gefunden. Die pathologische Untersuchung bringt Licht ins Dunkel: Die unbekannte Frau ist an einer tödlichen Mischung Holunderschnaps, Ecstasy und Antidepressiva-Pillen gestorben. Wer ist die Tote und war es Mord oder Selbstmord?

