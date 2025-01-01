K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Tödlicher Irrtum
23 Min.Ab 12
Mord in einem sozialen Brennpunktviertel: Ein Mann liegt niedergeschlagen in seiner Wohnung. Ein codiertes Kreditbuch bringt die Kommissare auf eine heiße Spur: Der Tote verlieh Geld zu horrenden Zinssätzen. Geld und Schuldscheine fehlen allerdings in der verwüsteten Wohnung. Wurden dem Mann seine illegalen Geldgeschäfte zum Verhängnis?
