K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Junggesellinnenabschied

SAT.1Staffel 10Folge 152vom 27.05.2024
Folge 152: Tödlicher Junggesellinnenabschied

23 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Aus einem Junggesellinnenabschied wird für die 30-jährige Sandrine R. ein Abschied für immer. Übel zugerichtet wird sie tot auf der Damentoilette eines Clubs gefunden. Ihre Freundinnen haben einen Streit der Toten mit einem unbekannten Mann beobachtet. Die Kommissare vom K 11 rekonstruieren den Tatabend und finden nicht nur den Unbekannten ...

