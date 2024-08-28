K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 154: Auf der Suche
23 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Bei der Leitstelle geht ein anonymer Anruf ein: "Stefanie von Rohrbach wurde ermordet!" Nur ein dummer Streich oder tödlicher Ernst? Die Kommissare können die junge Frau ausfindig machen, es geht ihr gut. Dass ihnen die "falsche" Stefanie vorgeführt wird, finden die Kommissare erst heraus, als es fast zu spät ist ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1