K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Kein Gramm zu viel
22 Min.Ab 12
Dicke Überraschung für die Kommissare: Die übergewichtige Betty S. liegt bewusstlos in einer Konditorei - nur mit Dessous bekleidet. Mit der Offenherzigkeit der selbstbewussten Frau kam nicht jeder zurecht. Doch wer wollte der pfundigen Powerlady schaden? Ihr Sohn, ihre Mutter oder ihr heimlicher Liebhaber? Alle drei haben ein Motiv. Ein heikler Fall für Alexandra Rietz und Robert Ritter.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1