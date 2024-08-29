K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Leichen im Keller
23 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Im Waschkeller eines Mietshauses wird eine halbnackte Frau gefunden, die mit einem BH erwürgt wurde. Schnell gerät ein kürzlich eingezogener Hausbewohner ins Visier der Kommissare vom K11. Der 43-Jährige ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Die Nachbarn gehen auf die Barrikaden und nehmen das Gesetz selbst in die Hand ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
