K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Schock

SAT.1Staffel 10Folge 159
Folge 159: Tödlicher Schock

23 Min.Ab 12

"Ich hab' sie alle umgebracht!" Das sind die letzten Worte eines Mannes, der kurz darauf auf offener Straße zusammenbricht und stirbt. Ein Amokläufer, der sich am Ende selbst hingerichtet hat? Die Kommissare vom K11 suchen die Umgebung weiträumig nach weiteren Opfern ab und entdecken am Ende tatsächlich mehrere Leichen ...

