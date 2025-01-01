K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Tödlicher Schock
23 Min.Ab 12
"Ich hab' sie alle umgebracht!" Das sind die letzten Worte eines Mannes, der kurz darauf auf offener Straße zusammenbricht und stirbt. Ein Amokläufer, der sich am Ende selbst hingerichtet hat? Die Kommissare vom K11 suchen die Umgebung weiträumig nach weiteren Opfern ab und entdecken am Ende tatsächlich mehrere Leichen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1