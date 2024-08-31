Strich durch die RechnungJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 165: Strich durch die Rechnung
22 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Der Zuhälter Gero S. soll einen Stricher aus Weißrussland verprügelt haben. Aus Mangel an Beweisen kommt er wieder auf freien Fuß - mit fatalen Folgen: Noch am selben Abend wird der Rotlicht-Boss getötet. Die Rache eines Strichers? Doch dann führt die Spur plötzlich in die Oberschicht der Gesellschaft - zu einem aufstrebenden Politiker.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1