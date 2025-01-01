K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 166: Roter Schleier
23 Min.Ab 12
Blutige Hochzeit! Für Tatjana und Jens sollte es der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch die Kommissare vom K11 unterbrechen ihre Hochzeit. Die Wedding-Planerin Anna K. wurde ermordet. Dass ein Mord am Hochzeitstag für die Braut nichts Neues ist, erfahren die Kommissare erst, als es eine zweite Leiche gibt.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1