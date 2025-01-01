Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vom Schulhof entführt

SAT.1Staffel 10Folge 21
Vom Schulhof entführt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 21: Vom Schulhof entführt

22 Min.Ab 12

Der alleinerziehende Vater Tobias lebt Tag und Nacht in Angst um seine kleine Tochter. Drohbriefe und heimlich aufgenommene Fotos zeigen, dass die Achtjährige rund um die Uhr von jemandem beobachtet wird. Die Kommissare vom K11 lassen das Kind nicht mehr aus den Augen. Aber der Täter ist immer in der Nähe ...

