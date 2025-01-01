K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Vom Schulhof entführt
22 Min.Ab 12
Der alleinerziehende Vater Tobias lebt Tag und Nacht in Angst um seine kleine Tochter. Drohbriefe und heimlich aufgenommene Fotos zeigen, dass die Achtjährige rund um die Uhr von jemandem beobachtet wird. Die Kommissare vom K11 lassen das Kind nicht mehr aus den Augen. Aber der Täter ist immer in der Nähe ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1