K 11 - Kommissare im Einsatz

Zu viele Väter

SAT.1Staffel 10Folge 25vom 25.05.2025
Zu viele Väter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Zu viele Väter

23 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Eine junge Mutter wird in ihrer Wohnung niedergeschlagen. Der Vater ihres Kindes hat sie in der Wohnung gefunden. Kurz darauf erfahren die Kommissare Unglaubliches: Eine Reihe anderer Männer behaupten ebenfalls, der Vater des Kindes zu sein. Wenig später kommt es im Krankenhaus zu einem erneuten Anschlag auf die Frau, der tödlich für sie endet. Wer steckt hinter dem Mord?

