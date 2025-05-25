K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Zu viele Väter
23 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Eine junge Mutter wird in ihrer Wohnung niedergeschlagen. Der Vater ihres Kindes hat sie in der Wohnung gefunden. Kurz darauf erfahren die Kommissare Unglaubliches: Eine Reihe anderer Männer behaupten ebenfalls, der Vater des Kindes zu sein. Wenig später kommt es im Krankenhaus zu einem erneuten Anschlag auf die Frau, der tödlich für sie endet. Wer steckt hinter dem Mord?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1