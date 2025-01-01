Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Abgestaubt

SAT.1Staffel 10Folge 26
Abgestaubt

AbgestaubtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Abgestaubt

22 Min.Ab 12

Eine junge Rumänin verschwindet spurlos. Die Kommissare vom K11 entdecken in ihrer Wohnung Hinweise, dass die junge Frau zurück in ihre Heimat wollte. Aber dort ist sie nie angekommen. Dann wird eine Leiche in einem Waldstück gefunden. Haben die Kommissare jetzt traurige Gewissheit?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen