K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Harte Arbeit
23 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Für die 16-jährige Nadine bricht eine Welt zusammen: Erst verschwindet ihre Mutter spurlos, dann wird ihr Vater von einem Einbrecher angeschossen. Die Kommissare vom K11 nehmen sich des Mädchens an. Doch es gibt wenig Grund zur Hoffnung: Die Spur der Mutter führt zu einem illegalen Bordell ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1