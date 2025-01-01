Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 33
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Ich weiß etwas, was du nicht weißt

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Valerie B. ist spurlos verschwunden. Ins Visier der Ermittlungen gerät sofort der perverse Nachbar. Dieser hat dem Mädchen schon öfter nachgestellt. Der Mann verhält sich mehr als verdächtig. Für die Kommissare steht fest: Er hat das Mädchen verschleppt. Völlig unvermittelt gibt er es zu und beginnt, ein krankes Spiel zu spielen ...

