K 11 - Kommissare im Einsatz

Playing Death

SAT.1Staffel 10Folge 36vom 23.02.2024
Playing Death

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Playing Death

23 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12

Eine Internatsschülerin hat sich auf dem Gelände ihrer Schule erhängt. Wie eine Puppe verkleidet und geschminkt, wird sie von der Internatsleiterin gefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, bis makabre Fotos von dem Mädchen auf einer Website auftauchen. Auf den Fotos stellt sich sie sich tot. Die besten Posen erhalten die meisten Klicks. War ihr Tod am Ende nur ein tragischer Unfall?

