K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Der geächtete Nachbar
22 Min.Ab 12
Die Eltern der vermissten 16-jährigen Isabell leiden Höllenqualen. Für sie steht der Täter fest: ihr Nachbar. Dieser soll vor vier Jahren eine seiner Schülerinnen sexuell missbraucht haben. Dann der Schock: Das Mädchen hat heimlich Nachhilfe bei dem Mann genommen. Ist Isabell das Opfer ihres Nachbarn geworden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1