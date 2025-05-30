Hilfeschrei einer TochterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Hilfeschrei einer Tochter
23 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Vor dem Kommissariat wartet die zehnjährige Lilly. Ihre Mutter ist spurlos verschwunden. Als die Kommissare das besorgte Mädchen nach Hause begleiten, treffen sie dort die bereits völlig aufgelöste Mutter an - sie wurde verprügelt. Sie behauptet jedoch, die blauen Flecken stammen von einem Unfall. Die Kommissare können nichts tun - bis Lilly sich erneut bei ihnen meldet. Etwas Schreckliches ist passiert ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1