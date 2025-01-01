K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Der letzte Flug
22 Min.Ab 12
Der Pilot einer kanadischen Airline wird erstochen in einem Hotelzimmer gefunden. Dem 34-Jährigen wurden die Augen verbunden und die Hände ans Bett gefesselt. Die Kommissare erfahren, dass er mit einigen Flugbegleiterinnen seiner Crew Affären hatte. Wurde eine seiner Sexpartnerinnen zur Mörderin?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1