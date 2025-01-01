Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Flug

SAT.1Staffel 10Folge 41
Der letzte Flug

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Der letzte Flug

22 Min.Ab 12

Der Pilot einer kanadischen Airline wird erstochen in einem Hotelzimmer gefunden. Dem 34-Jährigen wurden die Augen verbunden und die Hände ans Bett gefesselt. Die Kommissare erfahren, dass er mit einigen Flugbegleiterinnen seiner Crew Affären hatte. Wurde eine seiner Sexpartnerinnen zur Mörderin?

