Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Intrigen auf der Kartbahn

SAT.1Staffel 10Folge 43vom 28.02.2024
Intrigen auf der Kartbahn

Intrigen auf der KartbahnJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Intrigen auf der Kartbahn

22 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12

Der 17-jährige Tom wird brutal in einer Kartbahnanlage niedergeschlagen. Eine erste Spur liefert die Clique des Opfers: Er hatte monatelang die Aushilfe des Kartcafés gemobbt. Hat die junge Außenseiterin zurückgeschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen