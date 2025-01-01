Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der unbeliebte Nachbar

SAT.1Staffel 10Folge 44
Der unbeliebte Nachbar

Der unbeliebte NachbarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Der unbeliebte Nachbar

22 Min.Ab 12

Lautstarke Proteste bestimmen den Alltag der Bewohner eines kleinen Ortes. Der Grund: Ein Vergewaltiger befindet sich in ihrer Mitte. Schon einmal hat er sich an einem Mädchen vergriffen. Nach nur zwei Jahren kehrte er aus der Haft zurück. Die Dorfbewohner versuchen alles, um ihn wieder loszuwerden - bis die Kommissare vom K11 seine Leiche finden.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen