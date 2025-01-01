K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Der unbeliebte Nachbar
22 Min.Ab 12
Lautstarke Proteste bestimmen den Alltag der Bewohner eines kleinen Ortes. Der Grund: Ein Vergewaltiger befindet sich in ihrer Mitte. Schon einmal hat er sich an einem Mädchen vergriffen. Nach nur zwei Jahren kehrte er aus der Haft zurück. Die Dorfbewohner versuchen alles, um ihn wieder loszuwerden - bis die Kommissare vom K11 seine Leiche finden.
Weitere Folgen in Staffel 10
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1