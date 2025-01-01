Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 45
Folge 45: Das Gerücht

22 Min.Ab 12

Bei der Verfolgung eines Sprayers im Stadtpark entdecken zwei Beamte eine männliche Leiche. Eine erste Spur liefert die Ex-Freundin des Toten: Der Mann soll sich an deren fünfjähriger Tochter vergangen haben. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Musste der Mann aufgrund des schlimmen Gerüchts sterben?

