K 11 - Kommissare im Einsatz

Süßes Gift

SAT.1Staffel 10Folge 47vom 20.08.2024
Süßes Gift

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Süßes Gift

23 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Der 35-jährige Erik bricht auf offener Straße zusammen und kommt nur kapp mit dem Leben davon. Diagnose: Arsen-Vergiftung! Die Spurensicherung kann den Vergiftungsherd schnell feststellen: In jeder einzelnen Praline im Haus des Opfers wird das Gift nachgewiesen. Doch wer hat es auf den smarten Architekten abgesehen? Die Kommissare ermitteln und entdecken ein dunkles Familiengeheimnis.

