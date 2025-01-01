K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Liebe, die den Atem raubt
23 Min.Ab 12
Kommissarin Alexandra Rietz findet am Seeufer die Leiche einer jungen Frau - erstickt mit einer Plastiktüte und halbnackt. Das Sperma mehrerer Männer wird bei ihr sichergestellt. Mit der Unterstützung von Kommissar Grass will Alexandra Rietz um jeden Preis herausfinden, was der jungen Frau in der kalten Winternacht passiert ist.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1