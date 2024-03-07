Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bei Einbruch Mord

SAT.1Staffel 10Folge 51vom 07.03.2024
Bei Einbruch Mord

Bei Einbruch MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Bei Einbruch Mord

23 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Die Bewohner einer Villengegend sind nicht mehr sicher. In den letzten Monaten wurde mehrfach eingebrochen; für die Kommissare vom K11 ein Dauereinsatz. Als der Täter endlich eine Spur hinterlässt, ist es zu spät: Jemand ist den Kommissaren zuvorgekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen