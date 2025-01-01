K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Tanz in den Tod
22 Min.Ab 12
Die Leiche des 24-jährigen Felix K. wird gefunden. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen. Bei der Suche nach dem Mörder treffen die Kommissare Rietz und Ritter auf jede Menge Affären und Flirts. War das erfüllte Liebesleben des Toten am Ende lebensgefährlich?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
