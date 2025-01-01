Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tanz in den Tod

SAT.1Staffel 10Folge 52
Folge 52: Tanz in den Tod

22 Min.Ab 12

Die Leiche des 24-jährigen Felix K. wird gefunden. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen. Bei der Suche nach dem Mörder treffen die Kommissare Rietz und Ritter auf jede Menge Affären und Flirts. War das erfüllte Liebesleben des Toten am Ende lebensgefährlich?

