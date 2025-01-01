K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Ein vierbeiniger Zeuge
23 Min.Ab 12
Die 40-jährige Nadja H. meldet ihren Ehemann als vermisst. Nach einem Spaziergang mit seinem Hund ist er nicht zurückgekehrt. Kurz darauf wird der Mann brutal niedergestochen aufgefunden. Der einzige Zeuge ist sein treuer Wegbegleiter - eine knifflige Angelegenheit für die Kommissare ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1