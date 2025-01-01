Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein vierbeiniger Zeuge

SAT.1Staffel 10Folge 54
Ein vierbeiniger Zeuge

Ein vierbeiniger ZeugeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Ein vierbeiniger Zeuge

23 Min.Ab 12

Die 40-jährige Nadja H. meldet ihren Ehemann als vermisst. Nach einem Spaziergang mit seinem Hund ist er nicht zurückgekehrt. Kurz darauf wird der Mann brutal niedergestochen aufgefunden. Der einzige Zeuge ist sein treuer Wegbegleiter - eine knifflige Angelegenheit für die Kommissare ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen