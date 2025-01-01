K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Ein Mord für gewisse Stunden
23 Min.Ab 12
Armin S. hat seine besten Tage hinter sich - der ehemalige Polizist ertränkt seinen Lebensfrust in Alkohol, lebt in einer ranzigen Messie-Bude und verdient sein Geld als drittklassiger Detektiv. Bei ihm gibt es nichts zu holen und doch musste er sterben. Aber warum? Die Antwort verbirgt sich tief in der Leiche des glücklosen Mannes ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
