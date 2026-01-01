Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Chat

SAT.1Staffel 10Folge 58
Tödlicher Chat

Tödlicher ChatJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Tödlicher Chat

22 Min.Ab 12

Schock für Kommissar Ritter: Während er im Internet mit einer Chatbekanntschaft flirtet, wird die junge Frau vor laufender Webcam brutal niedergestochen. Fieberhaft versuchen seine Kollegen und er herauszufinden, wo sie wohnt. Können sie die junge Frau rechtzeitig finden?

