K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Mörderisches Unglück
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Ein Juwelenraub endet tödlich. Der Räuber erschießt einen Kunden und kann unerkannt fliehen. Auf seiner riskanten Flucht nimmt er eine Geisel. Am selben Abend meldet eine hochschwangere Frau ihren Ehemann als vermisst. Die Kommissare vom K11 vermuten eine Verbindung zu dem Raub ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1