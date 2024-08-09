Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 61vom 09.08.2024
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12

Ein Juwelenraub endet tödlich. Der Räuber erschießt einen Kunden und kann unerkannt fliehen. Auf seiner riskanten Flucht nimmt er eine Geisel. Am selben Abend meldet eine hochschwangere Frau ihren Ehemann als vermisst. Die Kommissare vom K11 vermuten eine Verbindung zu dem Raub ...

SAT.1
