Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ungebetene Gäste

SAT.1Staffel 10Folge 62
Ungebetene Gäste

Ungebetene GästeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Ungebetene Gäste

23 Min.Ab 12

Als Angela W. nach einer durchzechten Nacht nach Hause kommt, liegt ein fremder Mann tot in ihrem Schlafzimmer. Die Kommissare vom K11 können Spuren von zwei weiteren Männern und Kokain in der Wohnung sicherstellen. Wurde das Apartment der Frau für einen Drogendeal missbraucht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen