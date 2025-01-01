K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Ungebetene Gäste
23 Min.Ab 12
Als Angela W. nach einer durchzechten Nacht nach Hause kommt, liegt ein fremder Mann tot in ihrem Schlafzimmer. Die Kommissare vom K11 können Spuren von zwei weiteren Männern und Kokain in der Wohnung sicherstellen. Wurde das Apartment der Frau für einen Drogendeal missbraucht?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
