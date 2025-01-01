Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 65
23 Min.Ab 12

Ein verzweifeltes Elternpaar meldet seine Tochter als vermisst. Sie beschreiben das Mädchen als still, fleißig und gläubig. Dann der Schock: Julia wird tot gefunden - vollgepumpt mit Drogen; offensichtlich hatte sie vor ihrem Tod auch Sex. Wurde sie missbraucht oder war sie vielleicht doch nicht die brave Tochter, für die sie ihre Eltern hielten?

