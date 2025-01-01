Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schönheitskönigin gesucht

SAT.1Staffel 10Folge 67
Schönheitskönigin gesucht

Schönheitskönigin gesuchtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Schönheitskönigin gesucht

22 Min.Ab 12

Die 21-jährige Nora kehrt von einem Fotoshooting nicht zurück. Einziger Anhaltspunkt für die Kommissare Rietz und Grass ist ein hartnäckiger Verehrer des jungen Models. Sie hat ihn stets abblitzen lassen - zuletzt kurz vor ihrem Shooting. Hat er die Abweisungen nicht mehr ertragen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen