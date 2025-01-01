K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Die Tote im Sandkasten
23 Min.Ab 12
Die 35-jährige Miriam wollte nur frische Luft schnappen. Ein Nachbar findet die junge Mutter kurz darauf tot im Sandkasten des Spielplatzes direkt vor ihrer Wohnung. Der Ehemann und die kleine Tochter ahnten im Haus nichts vom grausamen Todeskampf der Mutter. Die einzigen Hinweise für die Kommissare vom K11 sind die Spuren im Sand ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1