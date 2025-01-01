Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verkauftes Glück

SAT.1Staffel 10Folge 69
Verkauftes Glück

Verkauftes GlückJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 69: Verkauftes Glück

23 Min.Ab 12

Um ein Haar wäre ein Autowrack samt einer toten jungen Frau und aller Beweise in der Schrottpresse gelandet. In letzter Sekunde kann der einzige Hinweis auf die Identität der Toten gerettet werden - ein Zettel mit einer Handynummer. Diese Spur führt mitten ins Rotlichtmilieu.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen