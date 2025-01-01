K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Verkauftes Glück
23 Min.Ab 12
Um ein Haar wäre ein Autowrack samt einer toten jungen Frau und aller Beweise in der Schrottpresse gelandet. In letzter Sekunde kann der einzige Hinweis auf die Identität der Toten gerettet werden - ein Zettel mit einer Handynummer. Diese Spur führt mitten ins Rotlichtmilieu.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
