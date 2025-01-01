K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Krankes Herz
23 Min.Ab 12
Tod einer Hebamme - Die 38-jährige Monika F. wird erschossen aufgefunden. Durch verdeckte Ermittlungen im Krankenhaus findet Kommissarin Rietz heraus, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ein sexsüchtiger Oberarzt und medikamentensüchtige Schwestern sind nur die Spitze des Eisbergs. Warum musste die Hebamme sterben?
